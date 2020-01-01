AhaToken (AHT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AhaToken (AHT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AhaToken (AHT) Informacije Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise Službena web stranica: https://www.a-ha.io/ Kupi AHT odmah!

AhaToken (AHT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AhaToken (AHT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.43M $ 24.43M $ 24.43M Ukupna količina: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B Količina u optjecaju: $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.22M $ 27.22M $ 27.22M Povijesni maksimum: $ 0.03894145 $ 0.03894145 $ 0.03894145 Povijesni minimum: $ 0.00258023 $ 0.00258023 $ 0.00258023 Trenutna cijena: $ 0.00352085 $ 0.00352085 $ 0.00352085 Saznajte više o cijeni AhaToken (AHT)

AhaToken (AHT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AhaToken (AHT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AHT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AHT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AHT tokena, istražite AHT cijenu tokena uživo!

AHT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AHT? Naša AHT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AHT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!