AhaToken (AHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00352789 $ 0.00352789 $ 0.00352789 24-satna najniža cijena $ 0.00359803 $ 0.00359803 $ 0.00359803 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00352789$ 0.00352789 $ 0.00352789 24-satna najviša cijena $ 0.00359803$ 0.00359803 $ 0.00359803 Najviša cijena ikada $ 0.03894145$ 0.03894145 $ 0.03894145 Najniža cijena $ 0.00258023$ 0.00258023 $ 0.00258023 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) +0.11% Promjena cijene (7D) -1.70% Promjena cijene (7D) -1.70%

AhaToken (AHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00355425. Tijekom protekla 24 sata, AHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00352789 i najviše cijene $ 0.00359803, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AHT je $ 0.03894145, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00258023.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AHT se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AhaToken (AHT)

Tržišna kapitalizacija $ 24.62M$ 24.62M $ 24.62M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.46M$ 27.46M $ 27.46M Količina u optjecaju 6.93B 6.93B 6.93B Ukupna količina 7,730,764,631.06281 7,730,764,631.06281 7,730,764,631.06281

Trenutačna tržišna kapitalizacija AhaToken je $ 24.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AHT je 6.93B, s ukupnom količinom od 7730764631.06281. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.46M.