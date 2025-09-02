Više o AHT

AhaToken Logotip

AhaToken Cijena (AHT)

Neuvršten

1 AHT u USD cijena uživo:

$0.00355425
$0.00355425$0.00355425
+0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena AhaToken (AHT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:53:35 (UTC+8)

AhaToken (AHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00352789
$ 0.00352789$ 0.00352789
24-satna najniža cijena
$ 0.00359803
$ 0.00359803$ 0.00359803
24-satna najviša cijena

$ 0.00352789
$ 0.00352789$ 0.00352789

$ 0.00359803
$ 0.00359803$ 0.00359803

$ 0.03894145
$ 0.03894145$ 0.03894145

$ 0.00258023
$ 0.00258023$ 0.00258023

-0.12%

+0.11%

-1.70%

-1.70%

AhaToken (AHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00355425. Tijekom protekla 24 sata, AHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00352789 i najviše cijene $ 0.00359803, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AHT je $ 0.03894145, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00258023.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AHT se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i -1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AhaToken (AHT)

$ 24.62M
$ 24.62M$ 24.62M

--
----

$ 27.46M
$ 27.46M$ 27.46M

6.93B
6.93B 6.93B

7,730,764,631.06281
7,730,764,631.06281 7,730,764,631.06281

Trenutačna tržišna kapitalizacija AhaToken je $ 24.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AHT je 6.93B, s ukupnom količinom od 7730764631.06281. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.46M.

AhaToken (AHT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AhaToken u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AhaToken u USD iznosila je $ -0.0002232182.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AhaToken u USD iznosila je $ -0.0002431259.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AhaToken u USD iznosila je $ -0.0003380938056991952.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.11%
30 dana$ -0.0002232182-6.28%
60 dana$ -0.0002431259-6.84%
90 dana$ -0.0003380938056991952-8.68%

Što je AhaToken (AHT)

Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise

Resurs AhaToken (AHT)

Službena web-stranica

AhaToken Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AhaToken (AHT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AhaToken (AHT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AhaToken.

Provjerite AhaToken predviđanje cijene sada!

AHT u lokalnim valutama

AhaToken (AHT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AhaToken (AHT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AHT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AhaToken (AHT)

Koliko AhaToken (AHT) vrijedi danas?
Cijena AHT uživo u USD je 0.00355425 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AHT u USD?
Trenutačna cijena AHT u USD je $ 0.00355425. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AhaToken?
Tržišna kapitalizacija za AHT je $ 24.62M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AHT?
Količina u optjecaju za AHT je 6.93B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AHT?
AHT je postigao ATH cijenu od 0.03894145 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AHT?
AHT je vidio ATL cijenu od 0.00258023 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AHT?
24-satni obujam trgovanja za AHT je -- USD.
Hoće li AHT još narasti ove godine?
AHT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AHT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:53:35 (UTC+8)

AhaToken (AHT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

