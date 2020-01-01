Agoric (BLD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Agoric (BLD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Agoric (BLD) Informacije Službena web stranica: https://agoric.com/ Bijela knjiga: https://agoric.com/whitepaper/ Kupi BLD odmah!

Agoric (BLD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Agoric (BLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Ukupna količina: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Količina u optjecaju: $ 686.79M $ 686.79M $ 686.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M Povijesni maksimum: $ 0.751177 $ 0.751177 $ 0.751177 Povijesni minimum: $ 0.00542955 $ 0.00542955 $ 0.00542955 Trenutna cijena: $ 0.00564273 $ 0.00564273 $ 0.00564273 Saznajte više o cijeni Agoric (BLD)

Agoric (BLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Agoric (BLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLD tokena, istražite BLD cijenu tokena uživo!

BLD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLD? Naša BLD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BLD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!