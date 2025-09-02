Agoric (BLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00549905 $ 0.00549905 $ 0.00549905 24-satna najniža cijena $ 0.00571862 $ 0.00571862 $ 0.00571862 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00549905$ 0.00549905 $ 0.00549905 24-satna najviša cijena $ 0.00571862$ 0.00571862 $ 0.00571862 Najviša cijena ikada $ 0.751177$ 0.751177 $ 0.751177 Najniža cijena $ 0.00542955$ 0.00542955 $ 0.00542955 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) +0.76% Promjena cijene (7D) -0.95% Promjena cijene (7D) -0.95%

Agoric (BLD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00559962. Tijekom protekla 24 sata, BLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00549905 i najviše cijene $ 0.00571862, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLD je $ 0.751177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00542955.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLD se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i -0.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agoric (BLD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Količina u optjecaju 686.79M 686.79M 686.79M Ukupna količina 1,073,101,297.28249 1,073,101,297.28249 1,073,101,297.28249

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agoric je $ 3.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLD je 686.79M, s ukupnom količinom od 1073101297.28249. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.01M.