Agora by Virtuals (AGORA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -1.93% Promjena cijene (7D) -33.32% Promjena cijene (7D) -33.32%

Agora by Virtuals (AGORA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AGORAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGORA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGORA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.93% u posljednjih 24 sata i -33.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agora by Virtuals (AGORA)

Tržišna kapitalizacija $ 40.00K$ 40.00K $ 40.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.00K$ 40.00K $ 40.00K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agora by Virtuals je $ 40.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGORA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.00K.