AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02900002 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.75% Promjena cijene (1D) +8.45% Promjena cijene (7D) -39.41%

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AGIXBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGIXBT je $ 0.02900002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGIXBT se promijenio za -1.75% u posljednjih sat vremena, +8.45% u posljednjih 24 sata i -39.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

Tržišna kapitalizacija $ 165.36K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 165.36K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AGIXBT by Virtuals je $ 165.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGIXBT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165.36K.