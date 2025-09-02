AGIX (AGX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00298314 $ 0.00298314 $ 0.00298314 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00298314$ 0.00298314 $ 0.00298314 Najviša cijena ikada $ 0.998099$ 0.998099 $ 0.998099 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.75% Promjena cijene (1D) +3.04% Promjena cijene (7D) -3.44% Promjena cijene (7D) -3.44%

AGIX (AGX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00290443. Tijekom protekla 24 sata, AGXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00298314, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGX je $ 0.998099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGX se promijenio za -1.75% u posljednjih sat vremena, +3.04% u posljednjih 24 sata i -3.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AGIX (AGX)

Tržišna kapitalizacija $ 291.19K$ 291.19K $ 291.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 291.19K$ 291.19K $ 291.19K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AGIX je $ 291.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 291.19K.