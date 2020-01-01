Agio (AGIO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Agio (AGIO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Agio (AGIO) Informacije AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions. Službena web stranica: https://www.agioprotocol.co/ Bijela knjiga: https://agio-protocol-1.gitbook.io/agio-docs/ Kupi AGIO odmah!

Agio (AGIO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Agio (AGIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 343.94K $ 343.94K $ 343.94K Ukupna količina: $ 90.41M $ 90.41M $ 90.41M Količina u optjecaju: $ 27.62M $ 27.62M $ 27.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Povijesni maksimum: $ 0.02506422 $ 0.02506422 $ 0.02506422 Povijesni minimum: $ 0.00697543 $ 0.00697543 $ 0.00697543 Trenutna cijena: $ 0.01247348 $ 0.01247348 $ 0.01247348 Saznajte više o cijeni Agio (AGIO)

Agio (AGIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Agio (AGIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AGIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AGIO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AGIO tokena, istražite AGIO cijenu tokena uživo!

AGIO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AGIO? Naša AGIO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AGIO predviđanje cijene tokena odmah!

