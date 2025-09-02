Agio (AGIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01235629 $ 0.01235629 $ 0.01235629 24-satna najniža cijena $ 0.01280687 $ 0.01280687 $ 0.01280687 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01235629$ 0.01235629 $ 0.01235629 24-satna najviša cijena $ 0.01280687$ 0.01280687 $ 0.01280687 Najviša cijena ikada $ 0.02506422$ 0.02506422 $ 0.02506422 Najniža cijena $ 0.00697543$ 0.00697543 $ 0.00697543 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.09% Promjena cijene (7D) +5.42% Promjena cijene (7D) +5.42%

Agio (AGIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01279907. Tijekom protekla 24 sata, AGIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01235629 i najviše cijene $ 0.01280687, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGIO je $ 0.02506422, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00697543.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGIO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i +5.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agio (AGIO)

Tržišna kapitalizacija $ 353.48K$ 353.48K $ 353.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Količina u optjecaju 27.62M 27.62M 27.62M Ukupna količina 90,409,744.0 90,409,744.0 90,409,744.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agio je $ 353.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGIO je 27.62M, s ukupnom količinom od 90409744.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.16M.