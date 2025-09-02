Agio Cijena (AGIO)
+0.09%
+5.42%
+5.42%
Agio (AGIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01279907. Tijekom protekla 24 sata, AGIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01235629 i najviše cijene $ 0.01280687, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGIO je $ 0.02506422, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00697543.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGIO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i +5.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Agio je $ 353.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGIO je 27.62M, s ukupnom količinom od 90409744.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.16M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Agio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Agio u USD iznosila je $ +0.0034054370.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Agio u USD iznosila je $ +0.0038415973.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Agio u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.09%
|30 dana
|$ +0.0034054370
|+26.61%
|60 dana
|$ +0.0038415973
|+30.01%
|90 dana
|$ 0
|--
AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.
