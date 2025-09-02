Više o AGIALPHA

AGIALPHA Informacije o cijeni

AGIALPHA Službena web stranica

AGIALPHA Tokenomija

AGIALPHA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

AGI ALPHA AGENT Logotip

AGI ALPHA AGENT Cijena (AGIALPHA)

Neuvršten

1 AGIALPHA u USD cijena uživo:

$0.02614962
$0.02614962$0.02614962
+1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:01:11 (UTC+8)

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02412808
$ 0.02412808$ 0.02412808
24-satna najniža cijena
$ 0.02624912
$ 0.02624912$ 0.02624912
24-satna najviša cijena

$ 0.02412808
$ 0.02412808$ 0.02412808

$ 0.02624912
$ 0.02624912$ 0.02624912

$ 0.04993311
$ 0.04993311$ 0.04993311

$ 0
$ 0$ 0

+1.11%

+1.34%

+12.71%

+12.71%

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) cijena u stvarnom vremenu je $0.02614962. Tijekom protekla 24 sata, AGIALPHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02412808 i najviše cijene $ 0.02624912, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGIALPHA je $ 0.04993311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGIALPHA se promijenio za +1.11% u posljednjih sat vremena, +1.34% u posljednjih 24 sata i +12.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

$ 26.04M
$ 26.04M$ 26.04M

--
----

$ 26.04M
$ 26.04M$ 26.04M

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,095.113688
999,988,095.113688 999,988,095.113688

Trenutačna tržišna kapitalizacija AGI ALPHA AGENT je $ 26.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGIALPHA je 999.99M, s ukupnom količinom od 999988095.113688. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.04M.

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AGI ALPHA AGENT u USD iznosila je $ +0.00034678.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AGI ALPHA AGENT u USD iznosila je $ +0.0031635287.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AGI ALPHA AGENT u USD iznosila je $ +0.0013668484.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AGI ALPHA AGENT u USD iznosila je $ +0.0246517267003116149.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00034678+1.34%
30 dana$ +0.0031635287+12.10%
60 dana$ +0.0013668484+5.23%
90 dana$ +0.0246517267003116149+1,645.76%

Što je AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

The AGI ALPHA AGENT Is Being Built On THE RIGHT APPROACH to AGI in Web3 — S = ∫L dt: DIDs X ENS For Access & Identity, $AGIALPHA For Access & Incentives and NFTs For Outputs Of The AGI ALPHA AGENT, Exclusively (NFTs For AGI Models? Irrelevant.) Once summoned, the AGI ALPHA AGENT seamlessly integrates with cutting-edge AI models—Llama, Anthropic, OpenAI, etc.—with (maybe) Inference-Time Search, tapping into AGI Nodes for on-demand computational power.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

Službena web-stranica

AGI ALPHA AGENT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AGI ALPHA AGENT.

Provjerite AGI ALPHA AGENT predviđanje cijene sada!

AGIALPHA u lokalnim valutama

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGIALPHA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

Koliko AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) vrijedi danas?
Cijena AGIALPHA uživo u USD je 0.02614962 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGIALPHA u USD?
Trenutačna cijena AGIALPHA u USD je $ 0.02614962. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AGI ALPHA AGENT?
Tržišna kapitalizacija za AGIALPHA je $ 26.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGIALPHA?
Količina u optjecaju za AGIALPHA je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGIALPHA?
AGIALPHA je postigao ATH cijenu od 0.04993311 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGIALPHA?
AGIALPHA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGIALPHA?
24-satni obujam trgovanja za AGIALPHA je -- USD.
Hoće li AGIALPHA još narasti ove godine?
AGIALPHA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGIALPHA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:01:11 (UTC+8)

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.