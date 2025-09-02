AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02412808 $ 0.02624912
24-satna najniža cijena $ 0.02412808
24-satna najviša cijena $ 0.02624912
Najviša cijena ikada $ 0.04993311
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +1.11%
Promjena cijene (1D) +1.34%
Promjena cijene (7D) +12.71%

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) cijena u stvarnom vremenu je $0.02614962. Tijekom protekla 24 sata, AGIALPHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02412808 i najviše cijene $ 0.02624912, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGIALPHA je $ 0.04993311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGIALPHA se promijenio za +1.11% u posljednjih sat vremena, +1.34% u posljednjih 24 sata i +12.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

Tržišna kapitalizacija $ 26.04M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.04M
Količina u optjecaju 999.99M
Ukupna količina 999,988,095.113688

Trenutačna tržišna kapitalizacija AGI ALPHA AGENT je $ 26.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGIALPHA je 999.99M, s ukupnom količinom od 999988095.113688. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.04M.