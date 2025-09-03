AgentXBT (AGXBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.01% Promjena cijene (1D) +3.51% Promjena cijene (7D) +5.56% Promjena cijene (7D) +5.56%

AgentXBT (AGXBT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AGXBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGXBT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGXBT se promijenio za +2.01% u posljednjih sat vremena, +3.51% u posljednjih 24 sata i +5.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AgentXBT (AGXBT)

Tržišna kapitalizacija $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K Količina u optjecaju 989.86M 989.86M 989.86M Ukupna količina 989,864,240.8811 989,864,240.8811 989,864,240.8811

Trenutačna tržišna kapitalizacija AgentXBT je $ 10.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGXBT je 989.86M, s ukupnom količinom od 989864240.8811. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.77K.