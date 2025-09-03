Agentwood (AWS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00104025 $ 0.00104025 $ 0.00104025 24-satna najniža cijena $ 0.00113689 $ 0.00113689 $ 0.00113689 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00104025$ 0.00104025 $ 0.00104025 24-satna najviša cijena $ 0.00113689$ 0.00113689 $ 0.00113689 Najviša cijena ikada $ 0.03098589$ 0.03098589 $ 0.03098589 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.00% Promjena cijene (1D) +2.68% Promjena cijene (7D) -5.78% Promjena cijene (7D) -5.78%

Agentwood (AWS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00106859. Tijekom protekla 24 sata, AWStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00104025 i najviše cijene $ 0.00113689, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AWS je $ 0.03098589, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AWS se promijenio za +2.00% u posljednjih sat vremena, +2.68% u posljednjih 24 sata i -5.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agentwood (AWS)

Tržišna kapitalizacija $ 73.93K$ 73.93K $ 73.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 106.86K$ 106.86K $ 106.86K Količina u optjecaju 69.19M 69.19M 69.19M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agentwood je $ 73.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AWS je 69.19M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 106.86K.