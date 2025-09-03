AgentVerse (AGV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00180801$ 0.00180801 $ 0.00180801 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.62% Promjena cijene (7D) -7.67% Promjena cijene (7D) -7.67%

AgentVerse (AGV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AGVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGV je $ 0.00180801, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.62% u posljednjih 24 sata i -7.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AgentVerse (AGV)

Tržišna kapitalizacija $ 38.74K$ 38.74K $ 38.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.74K$ 38.74K $ 38.74K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AgentVerse je $ 38.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGV je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.74K.