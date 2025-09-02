Više o AGENT

Agents AI Cijena (AGENT)

$0.00054995
+1.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Agents AI (AGENT)
Agents AI (AGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.01554727
-0.16%

+2.16%

+6.55%

+6.55%

Agents AI (AGENT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGENT je $ 0.01554727, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGENT se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, +2.16% u posljednjih 24 sata i +6.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agents AI (AGENT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agents AI je $ 550.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGENT je 999.97M, s ukupnom količinom od 999965335.3115734. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 550.03K.

Agents AI (AGENT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Agents AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Agents AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Agents AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Agents AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.16%
30 dana$ 0+42.33%
60 dana$ 0+27.35%
90 dana$ 0--

Što je Agents AI (AGENT)

AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization.

Agents AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Agents AI (AGENT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Agents AI (AGENT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Agents AI.

Provjerite Agents AI predviđanje cijene sada!

AGENT u lokalnim valutama

Agents AI (AGENT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Agents AI (AGENT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGENT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Agents AI (AGENT)

Koliko Agents AI (AGENT) vrijedi danas?
Cijena AGENT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGENT u USD?
Trenutačna cijena AGENT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Agents AI?
Tržišna kapitalizacija za AGENT je $ 550.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGENT?
Količina u optjecaju za AGENT je 999.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGENT?
AGENT je postigao ATH cijenu od 0.01554727 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGENT?
AGENT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGENT?
24-satni obujam trgovanja za AGENT je -- USD.
Hoće li AGENT još narasti ove godine?
AGENT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGENT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Agents AI (AGENT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

