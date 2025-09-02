Agents AI (AGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01554727$ 0.01554727 $ 0.01554727 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) +2.16% Promjena cijene (7D) +6.55% Promjena cijene (7D) +6.55%

Agents AI (AGENT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGENT je $ 0.01554727, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGENT se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, +2.16% u posljednjih 24 sata i +6.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agents AI (AGENT)

Tržišna kapitalizacija $ 550.03K$ 550.03K $ 550.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 550.03K$ 550.03K $ 550.03K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,965,335.3115734 999,965,335.3115734 999,965,335.3115734

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agents AI je $ 550.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGENT je 999.97M, s ukupnom količinom od 999965335.3115734. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 550.03K.