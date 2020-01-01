Agentlauncher (CVAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Agentlauncher (CVAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Agentlauncher (CVAI) Informacije Agentlauncher: The AI Launchpad+ curates and launches AI projects while soon enabling users to create AI agents and tokens. Backed by CV VC, CV Labs, and DuckDAO, it pioneers AI-driven launchpads. AI agents power smart investments, automated capital allocation, and seamless ecosystem navigation, empowering investors and founders to harness AI for unparalleled scalability and growth. Službena web stranica: https://www.agentlauncher.io/ Bijela knjiga: https://docs.agentlauncher.io/ Kupi CVAI odmah!

Agentlauncher (CVAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Agentlauncher (CVAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 136.97K $ 136.97K $ 136.97K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 149.69M $ 149.69M $ 149.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 914.98K $ 914.98K $ 914.98K Povijesni maksimum: $ 0.00637986 $ 0.00637986 $ 0.00637986 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00091498 $ 0.00091498 $ 0.00091498 Saznajte više o cijeni Agentlauncher (CVAI)

Agentlauncher (CVAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Agentlauncher (CVAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CVAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CVAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CVAI tokena, istražite CVAI cijenu tokena uživo!

