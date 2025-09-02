Agentlauncher (CVAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00102169 $ 0.00102169 $ 0.00102169 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00102169$ 0.00102169 $ 0.00102169 Najviša cijena ikada $ 0.00637986$ 0.00637986 $ 0.00637986 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.26% Promjena cijene (1D) +1.59% Promjena cijene (7D) +4.48% Promjena cijene (7D) +4.48%

Agentlauncher (CVAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00101348. Tijekom protekla 24 sata, CVAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00102169, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CVAI je $ 0.00637986, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CVAI se promijenio za +2.26% u posljednjih sat vremena, +1.59% u posljednjih 24 sata i +4.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agentlauncher (CVAI)

Tržišna kapitalizacija $ 152.94K$ 152.94K $ 152.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Količina u optjecaju 149.69M 149.69M 149.69M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agentlauncher je $ 152.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CVAI je 149.69M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.02M.