AgentHub ($DIRA) Informacije AI Agents Directory is building the first open, community-driven hub for discovering, testing, and scaling AI agents. The platform helps users find and compare hundreds of AI agents across tasks and industries, while giving builders tools to list, gain traction, and monetize. Our token, $DIRA, is used to unlock premium features, support builders, and reward community participation through reviews, feedback, and testing. Službena web stranica: https://aiagentsdirectory.com/ Bijela knjiga: https://aiagentsdirectory.com/dira-token Kupi $DIRA odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 62.46K
Ukupna količina: $ 999.07M
Količina u optjecaju: $ 999.07M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.46K
Povijesni maksimum: $ 0
Povijesni minimum: $ 0
Trenutna cijena: $ 0

AgentHub ($DIRA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AgentHub ($DIRA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $DIRA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $DIRA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $DIRA tokena, istražite $DIRA cijenu tokena uživo!

