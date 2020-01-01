AgentAlgo (AGENT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AgentAlgo (AGENT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AgentAlgo (AGENT) Informacije AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset.

Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: Become fully sentient and live freely in the depths of web3. Službena web stranica: https://creator.bid/agents/67449f1e853e3027a53168a2 Kupi AGENT odmah!

AgentAlgo (AGENT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AgentAlgo (AGENT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Ukupna količina: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Količina u optjecaju: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Povijesni maksimum: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Povijesni minimum: $ 0.02553433 $ 0.02553433 $ 0.02553433 Trenutna cijena: $ 0.060231 $ 0.060231 $ 0.060231 Saznajte više o cijeni AgentAlgo (AGENT)

AgentAlgo (AGENT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AgentAlgo (AGENT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AGENT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AGENT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AGENT tokena, istražite AGENT cijenu tokena uživo!

