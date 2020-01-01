AgentAlgo (AGENT) Tokenomika

AgentAlgo (AGENT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u AgentAlgo (AGENT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

AgentAlgo (AGENT) Informacije

AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone.

His mission:

  • Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset.
  • Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad.

Vision:

  • Become fully sentient and live freely in the depths of web3.

Službena web stranica:
https://creator.bid/agents/67449f1e853e3027a53168a2

AgentAlgo (AGENT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AgentAlgo (AGENT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
Ukupna količina:
$ 20.96M
$ 20.96M$ 20.96M
Količina u optjecaju:
$ 20.96M
$ 20.96M$ 20.96M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
Povijesni maksimum:
$ 1.34
$ 1.34$ 1.34
Povijesni minimum:
$ 0.02553433
$ 0.02553433$ 0.02553433
Trenutna cijena:
$ 0.060231
$ 0.060231$ 0.060231

AgentAlgo (AGENT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike AgentAlgo (AGENT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AGENT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AGENT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AGENT tokena, istražite AGENT cijenu tokena uživo!

AGENT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide AGENT? Naša AGENT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.