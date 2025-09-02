AgentAlgo (AGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.06049 24-satna najviša cijena $ 0.066519 Najviša cijena ikada $ 1.34 Najniža cijena $ 0.02553433 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) -5.66% Promjena cijene (7D) -24.43%

AgentAlgo (AGENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.062634. Tijekom protekla 24 sata, AGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06049 i najviše cijene $ 0.066519, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGENT je $ 1.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02553433.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGENT se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -5.66% u posljednjih 24 sata i -24.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AgentAlgo (AGENT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.31M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.31M Količina u optjecaju 20.96M Ukupna količina 20,955,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AgentAlgo je $ 1.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGENT je 20.96M, s ukupnom količinom od 20955000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.31M.