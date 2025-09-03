Agent2025 (AGENT2025) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.050887$ 0.050887 $ 0.050887 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.24% Promjena cijene (7D) +0.24%

Agent2025 (AGENT2025) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AGENT2025trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGENT2025 je $ 0.050887, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGENT2025 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent2025 (AGENT2025)

Tržišna kapitalizacija $ 10.35K$ 10.35K $ 10.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.88K$ 12.88K $ 12.88K Količina u optjecaju 16.88M 16.88M 16.88M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent2025 je $ 10.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGENT2025 je 16.88M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.88K.