Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Informacije Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups. Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/7500 Kupi ZEEK odmah!

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.73K $ 43.73K $ 43.73K Ukupna količina: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Količina u optjecaju: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.73K $ 43.73K $ 43.73K Povijesni maksimum: $ 0.00130245 $ 0.00130245 $ 0.00130245 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZEEK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZEEK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZEEK tokena, istražite ZEEK cijenu tokena uživo!

