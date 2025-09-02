Više o ZEEK

ZEEK Informacije o cijeni

ZEEK Službena web stranica

ZEEK Tokenomija

ZEEK Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Agent Zeek by Virtuals Logotip

Agent Zeek by Virtuals Cijena (ZEEK)

Neuvršten

1 ZEEK u USD cijena uživo:

--
----
+6.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:28:28 (UTC+8)

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00130245
$ 0.00130245$ 0.00130245

$ 0
$ 0$ 0

-2.24%

+6.29%

-13.47%

-13.47%

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ZEEKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEEK je $ 0.00130245, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEEK se promijenio za -2.24% u posljednjih sat vremena, +6.29% u posljednjih 24 sata i -13.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

$ 45.42K
$ 45.42K$ 45.42K

--
----

$ 45.42K
$ 45.42K$ 45.42K

998.23M
998.23M 998.23M

998,229,574.1543589
998,229,574.1543589 998,229,574.1543589

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Zeek by Virtuals je $ 45.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZEEK je 998.23M, s ukupnom količinom od 998229574.1543589. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.42K.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Agent Zeek by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Agent Zeek by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Agent Zeek by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Agent Zeek by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+6.29%
30 dana$ 0-23.25%
60 dana$ 0-41.68%
90 dana$ 0--

Što je Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Službena web-stranica

Agent Zeek by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Agent Zeek by Virtuals.

Provjerite Agent Zeek by Virtuals predviđanje cijene sada!

ZEEK u lokalnim valutama

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZEEK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Koliko Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) vrijedi danas?
Cijena ZEEK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZEEK u USD?
Trenutačna cijena ZEEK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Agent Zeek by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za ZEEK je $ 45.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZEEK?
Količina u optjecaju za ZEEK je 998.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZEEK?
ZEEK je postigao ATH cijenu od 0.00130245 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZEEK?
ZEEK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZEEK?
24-satni obujam trgovanja za ZEEK je -- USD.
Hoće li ZEEK još narasti ove godine?
ZEEK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZEEK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:28:28 (UTC+8)

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.