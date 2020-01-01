Agent YP by Virtuals (AIYP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Agent YP by Virtuals (AIYP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Agent YP by Virtuals (AIYP) Informacije

AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.

Službena web stranica:
https://app.virtuals.io/virtuals/14722

Agent YP by Virtuals (AIYP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Agent YP by Virtuals (AIYP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 728.24K
$ 728.24K
Ukupna količina:
$ 999.03M
$ 999.03M
Količina u optjecaju:
$ 999.03M
$ 999.03M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 728.24K
$ 728.24K
Povijesni maksimum:
$ 0.02600732
$ 0.02600732
Povijesni minimum:
$ 0.00070667
$ 0.00070667
Trenutna cijena:
$ 0.00073434
$ 0.00073434

Agent YP by Virtuals (AIYP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Agent YP by Virtuals (AIYP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AIYP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AIYP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AIYP tokena, istražite AIYP cijenu tokena uživo!

AIYP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide AIYP? Naša AIYP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.