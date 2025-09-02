Više o AIYP

Agent YP by Virtuals Cijena (AIYP)

Neuvršten

1 AIYP u USD cijena uživo:

$0.00072818
$0.00072818$0.00072818
-8.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Agent YP by Virtuals (AIYP)
Agent YP by Virtuals (AIYP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02600732
$ 0.02600732$ 0.02600732

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-8.68%

-23.02%

-23.02%

Agent YP by Virtuals (AIYP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIYPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIYP je $ 0.02600732, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIYP se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -8.68% u posljednjih 24 sata i -23.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent YP by Virtuals (AIYP)

$ 727.48K
$ 727.48K$ 727.48K

--
----

$ 727.48K
$ 727.48K$ 727.48K

999.03M
999.03M 999.03M

999,031,959.0452348
999,031,959.0452348 999,031,959.0452348

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent YP by Virtuals je $ 727.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIYP je 999.03M, s ukupnom količinom od 999031959.0452348. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 727.48K.

Agent YP by Virtuals (AIYP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Agent YP by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Agent YP by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Agent YP by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Agent YP by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-8.68%
30 dana$ 0-14.98%
60 dana$ 0-58.75%
90 dana$ 0--

Što je Agent YP by Virtuals (AIYP)

AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.

Resurs Agent YP by Virtuals (AIYP)

Službena web-stranica

Agent YP by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Agent YP by Virtuals (AIYP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Agent YP by Virtuals (AIYP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Agent YP by Virtuals.

Provjerite Agent YP by Virtuals predviđanje cijene sada!

AIYP u lokalnim valutama

Agent YP by Virtuals (AIYP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Agent YP by Virtuals (AIYP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIYP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Agent YP by Virtuals (AIYP)

Koliko Agent YP by Virtuals (AIYP) vrijedi danas?
Cijena AIYP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIYP u USD?
Trenutačna cijena AIYP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Agent YP by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za AIYP je $ 727.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIYP?
Količina u optjecaju za AIYP je 999.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIYP?
AIYP je postigao ATH cijenu od 0.02600732 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIYP?
AIYP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIYP?
24-satni obujam trgovanja za AIYP je -- USD.
Hoće li AIYP još narasti ove godine?
AIYP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIYP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.