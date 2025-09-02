Agent YP by Virtuals (AIYP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02600732$ 0.02600732 $ 0.02600732 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -8.68% Promjena cijene (7D) -23.02% Promjena cijene (7D) -23.02%

Agent YP by Virtuals (AIYP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIYPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIYP je $ 0.02600732, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIYP se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -8.68% u posljednjih 24 sata i -23.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent YP by Virtuals (AIYP)

Tržišna kapitalizacija $ 727.48K$ 727.48K $ 727.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 727.48K$ 727.48K $ 727.48K Količina u optjecaju 999.03M 999.03M 999.03M Ukupna količina 999,031,959.0452348 999,031,959.0452348 999,031,959.0452348

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent YP by Virtuals je $ 727.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIYP je 999.03M, s ukupnom količinom od 999031959.0452348. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 727.48K.