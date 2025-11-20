Agent Vilady TV Cijena danas

Trenutačna cijena Agent Vilady TV (VILADY) danas je $ 0.00979899, s promjenom od 1.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VILADY u USD je $ 0.00979899 po VILADY.

Agent Vilady TV trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 97,969, s količinom u optjecaju od 9.98M VILADY. Tijekom posljednja 24 sata, VILADY trgovao je između $ 0.00939706 (niska) i $ 0.01010301 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01562303, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00939706.

U kratkoročnim performansama, VILADY se kretao -0.27% u posljednjem satu i -12.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Agent Vilady TV (VILADY)

Tržišna kapitalizacija $ 97.97K$ 97.97K $ 97.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 97.97K$ 97.97K $ 97.97K Količina u optjecaju 9.98M 9.98M 9.98M Ukupna količina 9,983,919.255040772 9,983,919.255040772 9,983,919.255040772

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Vilady TV je $ 97.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VILADY je 9.98M, s ukupnom količinom od 9983919.255040772. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.97K.