Agent Rogue (ROGUE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0047412$ 0.0047412 $ 0.0047412 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.65% Promjena cijene (1D) +1.80% Promjena cijene (7D) +2.20% Promjena cijene (7D) +2.20%

Agent Rogue (ROGUE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROGUEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROGUE je $ 0.0047412, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROGUE se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, +1.80% u posljednjih 24 sata i +2.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent Rogue (ROGUE)

Tržišna kapitalizacija $ 58.74K$ 58.74K $ 58.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 58.74K$ 58.74K $ 58.74K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,886,906.593624 999,886,906.593624 999,886,906.593624

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Rogue je $ 58.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROGUE je 999.89M, s ukupnom količinom od 999886906.593624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.74K.