Agent Hustle Cijena danas

Trenutačna cijena Agent Hustle (HUSTLE) danas je $ 0.00345497, s promjenom od 21.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HUSTLE u USD je $ 0.00345497 po HUSTLE.

Agent Hustle trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,454,844, s količinom u optjecaju od 1000.00M HUSTLE. Tijekom posljednja 24 sata, HUSTLE trgovao je između $ 0.00279721 (niska) i $ 0.00368036 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03724532, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00155538.

U kratkoročnim performansama, HUSTLE se kretao -0.15% u posljednjem satu i -7.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Agent Hustle (HUSTLE)

Tržišna kapitalizacija $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,995,251.2553084 999,995,251.2553084 999,995,251.2553084

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Hustle je $ 3.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUSTLE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995251.2553084. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.45M.