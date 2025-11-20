Agent DORA Cijena danas

Trenutačna cijena Agent DORA (AD) danas je $ 0.00000776, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AD u USD je $ 0.00000776 po AD.

Agent DORA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,750.05, s količinom u optjecaju od 999.14M AD. Tijekom posljednja 24 sata, AD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00167666, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000077.

U kratkoročnim performansama, AD se kretao -- u posljednjem satu i -20.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Agent DORA (AD)

