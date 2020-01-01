Agent Arena by Masa (SN59) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Agent Arena by Masa (SN59), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Agent Arena by Masa (SN59) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Agent Arena by Masa (SN59), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Ukupna količina: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Količina u optjecaju: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Povijesni maksimum: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Povijesni minimum: $ 0.507002 $ 0.507002 $ 0.507002 Trenutna cijena: $ 0.855404 $ 0.855404 $ 0.855404 Saznajte više o cijeni Agent Arena by Masa (SN59)

Agent Arena by Masa (SN59) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Agent Arena by Masa (SN59) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SN59 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SN59 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SN59 tokena, istražite SN59 cijenu tokena uživo!

SN59 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SN59? Naša SN59 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SN59 predviđanje cijene tokena odmah!

