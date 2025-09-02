Agent Arena by Masa (SN59) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.845671 $ 0.845671 $ 0.845671 24-satna najniža cijena $ 0.933689 $ 0.933689 $ 0.933689 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.845671$ 0.845671 $ 0.845671 24-satna najviša cijena $ 0.933689$ 0.933689 $ 0.933689 Najviša cijena ikada $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Najniža cijena $ 0.507002$ 0.507002 $ 0.507002 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) +1.09% Promjena cijene (7D) -23.22% Promjena cijene (7D) -23.22%

Agent Arena by Masa (SN59) cijena u stvarnom vremenu je $0.924756. Tijekom protekla 24 sata, SN59trgovalo je između najniže cijene $ 0.845671 i najviše cijene $ 0.933689, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN59 je $ 1.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.507002.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN59 se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, +1.09% u posljednjih 24 sata i -23.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent Arena by Masa (SN59)

Tržišna kapitalizacija $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Količina u optjecaju 2.40M 2.40M 2.40M Ukupna količina 2,401,885.93761008 2,401,885.93761008 2,401,885.93761008

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Arena by Masa je $ 2.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN59 je 2.40M, s ukupnom količinom od 2401885.93761008. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.22M.