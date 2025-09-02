Agenius (AGNS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00296248$ 0.00296248 $ 0.00296248 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.53% Promjena cijene (7D) -3.91% Promjena cijene (7D) -3.91%

Agenius (AGNS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AGNStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGNS je $ 0.00296248, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGNS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.53% u posljednjih 24 sata i -3.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agenius (AGNS)

Tržišna kapitalizacija $ 51.00K$ 51.00K $ 51.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.68K$ 53.68K $ 53.68K Količina u optjecaju 950.00M 950.00M 950.00M Ukupna količina 999,997,642.5582 999,997,642.5582 999,997,642.5582

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agenius je $ 51.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGNS je 950.00M, s ukupnom količinom od 999997642.5582. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.68K.