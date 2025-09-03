AGAWA (AGAWA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00142301$ 0.00142301 $ 0.00142301 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.65% Promjena cijene (1D) +1.00% Promjena cijene (7D) -1.61% Promjena cijene (7D) -1.61%

AGAWA (AGAWA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AGAWAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGAWA je $ 0.00142301, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGAWA se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, +1.00% u posljednjih 24 sata i -1.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AGAWA (AGAWA)

Tržišna kapitalizacija $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K Količina u optjecaju 999.69M 999.69M 999.69M Ukupna količina 999,688,514.202615 999,688,514.202615 999,688,514.202615

Trenutačna tržišna kapitalizacija AGAWA je $ 17.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGAWA je 999.69M, s ukupnom količinom od 999688514.202615. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.09K.