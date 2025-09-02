Agave (AGVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 51.35 $ 51.35 $ 51.35 24-satna najniža cijena $ 53.19 $ 53.19 $ 53.19 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 51.35$ 51.35 $ 51.35 24-satna najviša cijena $ 53.19$ 53.19 $ 53.19 Najviša cijena ikada $ 1,466.43$ 1,466.43 $ 1,466.43 Najniža cijena $ 4.92$ 4.92 $ 4.92 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.98% Promjena cijene (7D) -0.85% Promjena cijene (7D) -0.85%

Agave (AGVE) cijena u stvarnom vremenu je $52.38. Tijekom protekla 24 sata, AGVEtrgovalo je između najniže cijene $ 51.35 i najviše cijene $ 53.19, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGVE je $ 1,466.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.92.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGVE se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i -0.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agave (AGVE)

Tržišna kapitalizacija $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Količina u optjecaju 100.00K 100.00K 100.00K Ukupna količina 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agave je $ 5.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGVE je 100.00K, s ukupnom količinom od 100000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.24M.