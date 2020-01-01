AfterHour (AH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AfterHour (AH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AfterHour (AH) Informacije AfterHour is a social investing platform where users publicly share their stock portfolios, trades, and market opinions. It combines verified brokerage connections with a social feed, allowing investors to learn from each other, track trends, and build credibility based on real activity. The platform is designed to make investing more transparent and collaborative by highlighting what real people are doing with their money. Unlike traditional forums or tools, AfterHour is built natively for mobile and web, emphasizing identity, visibility, and community-driven insights. The goal is to create a product that helps people make better investing decisions by seeing what others are actually doing. Službena web stranica: https://www.afterhour.com Kupi AH odmah!

AfterHour (AH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AfterHour (AH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 102.60K $ 102.60K $ 102.60K Ukupna količina: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Količina u optjecaju: $ 740.58M $ 740.58M $ 740.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 138.51K $ 138.51K $ 138.51K Povijesni maksimum: $ 0.00050275 $ 0.00050275 $ 0.00050275 Povijesni minimum: $ 0.00011045 $ 0.00011045 $ 0.00011045 Trenutna cijena: $ 0.00013853 $ 0.00013853 $ 0.00013853 Saznajte više o cijeni AfterHour (AH)

AfterHour (AH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AfterHour (AH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AH tokena, istražite AH cijenu tokena uživo!

AH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AH? Naša AH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AH predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!