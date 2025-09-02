AfterHour (AH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.03% Promjena cijene (7D) +27.15% Promjena cijene (7D) +27.15%

AfterHour (AH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i +27.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AfterHour (AH)

Tržišna kapitalizacija $ 107.00K$ 107.00K $ 107.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 144.10K$ 144.10K $ 144.10K Količina u optjecaju 742.38M 742.38M 742.38M Ukupna količina 999,781,044.6891123 999,781,044.6891123 999,781,044.6891123

Trenutačna tržišna kapitalizacija AfterHour je $ 107.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AH je 742.38M, s ukupnom količinom od 999781044.6891123. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 144.10K.