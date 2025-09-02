Više o AH

AH Informacije o cijeni

AH Službena web stranica

AH Tokenomija

AH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

AfterHour Logotip

AfterHour Cijena (AH)

Neuvršten

1 AH u USD cijena uživo:

$0.00014413
$0.00014413$0.00014413
+1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AfterHour (AH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:08:42 (UTC+8)

AfterHour (AH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.03%

+27.15%

+27.15%

AfterHour (AH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i +27.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AfterHour (AH)

$ 107.00K
$ 107.00K$ 107.00K

--
----

$ 144.10K
$ 144.10K$ 144.10K

742.38M
742.38M 742.38M

999,781,044.6891123
999,781,044.6891123 999,781,044.6891123

Trenutačna tržišna kapitalizacija AfterHour je $ 107.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AH je 742.38M, s ukupnom količinom od 999781044.6891123. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 144.10K.

AfterHour (AH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AfterHour u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AfterHour u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AfterHour u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AfterHour u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.03%
30 dana$ 0+21.55%
60 dana$ 0-21.21%
90 dana$ 0--

Što je AfterHour (AH)

AfterHour is a social investing platform where users publicly share their stock portfolios, trades, and market opinions. It combines verified brokerage connections with a social feed, allowing investors to learn from each other, track trends, and build credibility based on real activity. The platform is designed to make investing more transparent and collaborative by highlighting what real people are doing with their money. Unlike traditional forums or tools, AfterHour is built natively for mobile and web, emphasizing identity, visibility, and community-driven insights. The goal is to create a product that helps people make better investing decisions by seeing what others are actually doing.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs AfterHour (AH)

Službena web-stranica

AfterHour Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AfterHour (AH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AfterHour (AH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AfterHour.

Provjerite AfterHour predviđanje cijene sada!

AH u lokalnim valutama

AfterHour (AH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AfterHour (AH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AfterHour (AH)

Koliko AfterHour (AH) vrijedi danas?
Cijena AH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AH u USD?
Trenutačna cijena AH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AfterHour?
Tržišna kapitalizacija za AH je $ 107.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AH?
Količina u optjecaju za AH je 742.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AH?
AH je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AH?
AH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AH?
24-satni obujam trgovanja za AH je -- USD.
Hoće li AH još narasti ove godine?
AH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:08:42 (UTC+8)

AfterHour (AH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.