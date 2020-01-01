Africa Kids Token (AKIDS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Africa Kids Token (AKIDS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Africa Kids Token (AKIDS) Informacije Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact. Službena web stranica: https://www.africakidstoken.com/ Bijela knjiga: https://docs.africakidstoken.com/ Kupi AKIDS odmah!

Africa Kids Token (AKIDS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Africa Kids Token (AKIDS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.57K $ 38.57K $ 38.57K Ukupna količina: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Količina u optjecaju: $ 996.42M $ 996.42M $ 996.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.70K $ 38.70K $ 38.70K Povijesni maksimum: $ 0.00575458 $ 0.00575458 $ 0.00575458 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Africa Kids Token (AKIDS)

Africa Kids Token (AKIDS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Africa Kids Token (AKIDS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AKIDS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AKIDS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AKIDS tokena, istražite AKIDS cijenu tokena uživo!

