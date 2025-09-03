Africa Kids Token (AKIDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00575458$ 0.00575458 $ 0.00575458 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.37% Promjena cijene (7D) -2.37%

Africa Kids Token (AKIDS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AKIDStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AKIDS je $ 0.00575458, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AKIDS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Africa Kids Token (AKIDS)

Tržišna kapitalizacija $ 39.20K$ 39.20K $ 39.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.33K$ 39.33K $ 39.33K Količina u optjecaju 996.42M 996.42M 996.42M Ukupna količina 999,780,390.128382 999,780,390.128382 999,780,390.128382

Trenutačna tržišna kapitalizacija Africa Kids Token je $ 39.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AKIDS je 996.42M, s ukupnom količinom od 999780390.128382. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.33K.