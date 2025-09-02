Afreum (AFR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.002061 $ 0.002061 $ 0.002061 24-satna najniža cijena $ 0.00229925 $ 0.00229925 $ 0.00229925 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.002061$ 0.002061 $ 0.002061 24-satna najviša cijena $ 0.00229925$ 0.00229925 $ 0.00229925 Najviša cijena ikada $ 0.00273996$ 0.00273996 $ 0.00273996 Najniža cijena $ 0.00007364$ 0.00007364 $ 0.00007364 Promjena cijene (1H) +1.22% Promjena cijene (1D) +1.20% Promjena cijene (7D) -0.92% Promjena cijene (7D) -0.92%

Afreum (AFR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00224142. Tijekom protekla 24 sata, AFRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002061 i najviše cijene $ 0.00229925, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AFR je $ 0.00273996, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007364.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AFR se promijenio za +1.22% u posljednjih sat vremena, +1.20% u posljednjih 24 sata i -0.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Afreum (AFR)

Tržišna kapitalizacija $ 17.93M$ 17.93M $ 17.93M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.93M$ 17.93M $ 17.93M Količina u optjecaju 8.00B 8.00B 8.00B Ukupna količina 7,997,807,450.681403 7,997,807,450.681403 7,997,807,450.681403

Trenutačna tržišna kapitalizacija Afreum je $ 17.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AFR je 8.00B, s ukupnom količinom od 7997807450.681403. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.93M.