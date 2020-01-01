Affi Network (AFFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Affi Network (AFFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Affi Network (AFFI) Informacije Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive! Službena web stranica: https://affi.network/ Bijela knjiga: https://www.affi.network/whitepaper-2.0.pdf Kupi AFFI odmah!

Affi Network (AFFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Affi Network (AFFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 25.10K $ 25.10K $ 25.10K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 413.26K $ 413.26K $ 413.26K Povijesni maksimum: $ 0.2712 $ 0.2712 $ 0.2712 Povijesni minimum: $ 0.00413118 $ 0.00413118 $ 0.00413118 Trenutna cijena: $ 0.00413263 $ 0.00413263 $ 0.00413263 Saznajte više o cijeni Affi Network (AFFI)

Affi Network (AFFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Affi Network (AFFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AFFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AFFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AFFI tokena, istražite AFFI cijenu tokena uživo!

