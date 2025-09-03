Affi Network (AFFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.2712$ 0.2712 $ 0.2712 Najniža cijena $ 0.00432224$ 0.00432224 $ 0.00432224 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -38.76% Promjena cijene (7D) -38.76%

Affi Network (AFFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00459225. Tijekom protekla 24 sata, AFFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AFFI je $ 0.2712, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00432224.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AFFI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -38.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Affi Network (AFFI)

Tržišna kapitalizacija $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 459.23K$ 459.23K $ 459.23K Količina u optjecaju 6.07M 6.07M 6.07M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Affi Network je $ 27.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AFFI je 6.07M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 459.23K.