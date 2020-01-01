AFEN Blockchain (AFEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AFEN Blockchain (AFEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AFEN Blockchain (AFEN) Informacije Službena web stranica: https://afengroup.com/ Kupi AFEN odmah!

AFEN Blockchain (AFEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AFEN Blockchain (AFEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.77K $ 2.77K $ 2.77K Ukupna količina: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M Količina u optjecaju: $ 183.20M $ 183.20M $ 183.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.87K $ 12.87K $ 12.87K Povijesni maksimum: $ 0.081967 $ 0.081967 $ 0.081967 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni AFEN Blockchain (AFEN)

AFEN Blockchain (AFEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AFEN Blockchain (AFEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AFEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AFEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AFEN tokena, istražite AFEN cijenu tokena uživo!

