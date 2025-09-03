AFEN Blockchain (AFEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.081967$ 0.081967 $ 0.081967 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.18% Promjena cijene (1D) +0.82% Promjena cijene (7D) +3.16% Promjena cijene (7D) +3.16%

AFEN Blockchain (AFEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AFENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AFEN je $ 0.081967, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AFEN se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i +3.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AFEN Blockchain (AFEN)

Tržišna kapitalizacija $ 2.80K$ 2.80K $ 2.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Količina u optjecaju 183.20M 183.20M 183.20M Ukupna količina 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AFEN Blockchain je $ 2.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AFEN je 183.20M, s ukupnom količinom od 850000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.00K.