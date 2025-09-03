Više o AFEN

AFEN Blockchain Cijena (AFEN)

1 AFEN u USD cijena uživo:

+0.80%1D
Grafikon aktualnih cijena AFEN Blockchain (AFEN)
AFEN Blockchain (AFEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.081967
$ 0.081967$ 0.081967

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

+0.82%

+3.16%

+3.16%

AFEN Blockchain (AFEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AFENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AFEN je $ 0.081967, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AFEN se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i +3.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AFEN Blockchain (AFEN)

$ 2.80K
$ 2.80K$ 2.80K

--
----

$ 13.00K
$ 13.00K$ 13.00K

183.20M
183.20M 183.20M

850,000,000.0
850,000,000.0 850,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AFEN Blockchain je $ 2.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AFEN je 183.20M, s ukupnom količinom od 850000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.00K.

AFEN Blockchain (AFEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AFEN Blockchain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AFEN Blockchain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AFEN Blockchain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AFEN Blockchain u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.82%
30 dana$ 0+38.01%
60 dana$ 0+56.24%
90 dana$ 0--

Što je AFEN Blockchain (AFEN)

Resurs AFEN Blockchain (AFEN)

Službena web-stranica

AFEN Blockchain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AFEN Blockchain (AFEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AFEN Blockchain (AFEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AFEN Blockchain.

Provjerite AFEN Blockchain predviđanje cijene sada!

AFEN u lokalnim valutama

AFEN Blockchain (AFEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AFEN Blockchain (AFEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AFEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AFEN Blockchain (AFEN)

Koliko AFEN Blockchain (AFEN) vrijedi danas?
Cijena AFEN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AFEN u USD?
Trenutačna cijena AFEN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AFEN Blockchain?
Tržišna kapitalizacija za AFEN je $ 2.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AFEN?
Količina u optjecaju za AFEN je 183.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AFEN?
AFEN je postigao ATH cijenu od 0.081967 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AFEN?
AFEN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AFEN?
24-satni obujam trgovanja za AFEN je -- USD.
Hoće li AFEN još narasti ove godine?
AFEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AFEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AFEN Blockchain (AFEN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

