AetherX (AETX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01853967$ 0.01853967 $ 0.01853967 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

AetherX (AETX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AETXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AETX je $ 0.01853967, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AETX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AetherX (AETX)

Tržišna kapitalizacija $ 45.57K$ 45.57K $ 45.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.57K$ 45.57K $ 45.57K Količina u optjecaju 18.00T 18.00T 18.00T Ukupna količina 17,999,999,999,946.0 17,999,999,999,946.0 17,999,999,999,946.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AetherX je $ 45.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AETX je 18.00T, s ukupnom količinom od 17999999999946.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.57K.