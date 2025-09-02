Aether Games (AEG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.343817$ 0.343817 $ 0.343817 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -4.83% Promjena cijene (1D) -18.06% Promjena cijene (7D) -36.45% Promjena cijene (7D) -36.45%

Aether Games (AEG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AEGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AEG je $ 0.343817, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AEG se promijenio za -4.83% u posljednjih sat vremena, -18.06% u posljednjih 24 sata i -36.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aether Games (AEG)

Tržišna kapitalizacija $ 215.29K$ 215.29K $ 215.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 483.91K$ 483.91K $ 483.91K Količina u optjecaju 444.89M 444.89M 444.89M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aether Games je $ 215.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AEG je 444.89M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 483.91K.