Više o AETHER

AETHER Informacije o cijeni

AETHER Bijela knjiga

AETHER Službena web stranica

AETHER Tokenomija

AETHER Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

aether collective Logotip

aether collective Cijena (AETHER)

Neuvršten

1 AETHER u USD cijena uživo:

--
----
-0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena aether collective (AETHER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:44:44 (UTC+8)

aether collective (AETHER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0305496
$ 0.0305496$ 0.0305496

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

+0.84%

-1.35%

-1.35%

aether collective (AETHER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AETHERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AETHER je $ 0.0305496, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AETHER se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, +0.84% u posljednjih 24 sata i -1.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu aether collective (AETHER)

$ 45.70K
$ 45.70K$ 45.70K

--
----

$ 46.36K
$ 46.36K$ 46.36K

985.37M
985.37M 985.37M

999,603,555.501886
999,603,555.501886 999,603,555.501886

Trenutačna tržišna kapitalizacija aether collective je $ 45.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AETHER je 985.37M, s ukupnom količinom od 999603555.501886. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.36K.

aether collective (AETHER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz aether collective u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz aether collective u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz aether collective u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz aether collective u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.84%
30 dana$ 0-1.87%
60 dana$ 0+13.36%
90 dana$ 0--

Što je aether collective (AETHER)

Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs aether collective (AETHER)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

aether collective Predviđanje cijene (USD)

Koliko će aether collective (AETHER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših aether collective (AETHER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za aether collective.

Provjerite aether collective predviđanje cijene sada!

AETHER u lokalnim valutama

aether collective (AETHER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike aether collective (AETHER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AETHER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o aether collective (AETHER)

Koliko aether collective (AETHER) vrijedi danas?
Cijena AETHER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AETHER u USD?
Trenutačna cijena AETHER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija aether collective?
Tržišna kapitalizacija za AETHER je $ 45.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AETHER?
Količina u optjecaju za AETHER je 985.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AETHER?
AETHER je postigao ATH cijenu od 0.0305496 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AETHER?
AETHER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AETHER?
24-satni obujam trgovanja za AETHER je -- USD.
Hoće li AETHER još narasti ove godine?
AETHER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AETHER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:44:44 (UTC+8)

aether collective (AETHER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.