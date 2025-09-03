aether collective (AETHER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0305496 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) +0.84% Promjena cijene (7D) -1.35%

aether collective (AETHER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AETHERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AETHER je $ 0.0305496, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AETHER se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, +0.84% u posljednjih 24 sata i -1.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu aether collective (AETHER)

Tržišna kapitalizacija $ 45.70K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.36K Količina u optjecaju 985.37M Ukupna količina 999,603,555.501886

Trenutačna tržišna kapitalizacija aether collective je $ 45.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AETHER je 985.37M, s ukupnom količinom od 999603555.501886. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.36K.