Aesyx Dollar Cijena danas

Trenutačna cijena Aesyx Dollar (AXD) danas je $ 1.021, s promjenom od 0.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AXD u USD je $ 1.021 po AXD.

Aesyx Dollar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 72,162, s količinom u optjecaju od 70.70K AXD. Tijekom posljednja 24 sata, AXD trgovao je između $ 1.021 (niska) i $ 1.024 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.072, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.952838.

U kratkoročnim performansama, AXD se kretao -0.01% u posljednjem satu i -0.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Aesyx Dollar (AXD)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aesyx Dollar je $ 72.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AXD je 70.70K, s ukupnom količinom od 70699.92270377967. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.16K.