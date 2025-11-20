Aeonix Network Cijena danas

Trenutačna cijena Aeonix Network (ONIX) danas je $ 0.144403, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ONIX u USD je $ 0.144403 po ONIX.

Aeonix Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,013,419, s količinom u optjecaju od 13.94M ONIX. Tijekom posljednja 24 sata, ONIX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.267455, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.142609.

U kratkoročnim performansama, ONIX se kretao -- u posljednjem satu i -17.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Aeonix Network (ONIX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.79M$ 6.79M $ 6.79M Količina u optjecaju 13.94M 13.94M 13.94M Ukupna količina 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aeonix Network je $ 2.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONIX je 13.94M, s ukupnom količinom od 47000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.79M.