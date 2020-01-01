Aegis YUSD (YUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aegis YUSD (YUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aegis YUSD (YUSD) Informacije Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility. Službena web stranica: https://app.aegis.im Bijela knjiga: https://docs.aegis.im Kupi YUSD odmah!

Aegis YUSD (YUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aegis YUSD (YUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.11M $ 30.11M $ 30.11M Ukupna količina: $ 30.07M $ 30.07M $ 30.07M Količina u optjecaju: $ 30.07M $ 30.07M $ 30.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.11M $ 30.11M $ 30.11M Povijesni maksimum: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 Povijesni minimum: $ 0.960034 $ 0.960034 $ 0.960034 Trenutna cijena: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Saznajte više o cijeni Aegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD (YUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aegis YUSD (YUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YUSD tokena, istražite YUSD cijenu tokena uživo!

