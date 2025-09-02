Više o YUSD

YUSD Informacije o cijeni

YUSD Bijela knjiga

YUSD Službena web stranica

YUSD Tokenomija

YUSD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Aegis YUSD Logotip

Aegis YUSD Cijena (YUSD)

Neuvršten

1 YUSD u USD cijena uživo:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Aegis YUSD (YUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:53:20 (UTC+8)

Aegis YUSD (YUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najniža cijena
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24-satna najviša cijena

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0.960034
$ 0.960034$ 0.960034

-0.00%

-0.02%

-0.00%

-0.00%

Aegis YUSD (YUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, YUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YUSD je $ 1.009, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.960034.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aegis YUSD (YUSD)

$ 30.08M
$ 30.08M$ 30.08M

--
----

$ 30.08M
$ 30.08M$ 30.08M

30.07M
30.07M 30.07M

30,070,408.23325171
30,070,408.23325171 30,070,408.23325171

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aegis YUSD je $ 30.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUSD je 30.07M, s ukupnom količinom od 30070408.23325171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.08M.

Aegis YUSD (YUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Aegis YUSD u USD iznosila je $ -0.000228956422855.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Aegis YUSD u USD iznosila je $ +0.0002941000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Aegis YUSD u USD iznosila je $ -0.0000653000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Aegis YUSD u USD iznosila je $ -0.000307452466371.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000228956422855-0.02%
30 dana$ +0.0002941000+0.03%
60 dana$ -0.0000653000-0.00%
90 dana$ -0.000307452466371-0.03%

Što je Aegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Aegis YUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aegis YUSD (YUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aegis YUSD (YUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aegis YUSD.

Provjerite Aegis YUSD predviđanje cijene sada!

YUSD u lokalnim valutama

Aegis YUSD (YUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aegis YUSD (YUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aegis YUSD (YUSD)

Koliko Aegis YUSD (YUSD) vrijedi danas?
Cijena YUSD uživo u USD je 1.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YUSD u USD?
Trenutačna cijena YUSD u USD je $ 1.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aegis YUSD?
Tržišna kapitalizacija za YUSD je $ 30.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YUSD?
Količina u optjecaju za YUSD je 30.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YUSD?
YUSD je postigao ATH cijenu od 1.009 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YUSD?
YUSD je vidio ATL cijenu od 0.960034 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YUSD?
24-satni obujam trgovanja za YUSD je -- USD.
Hoće li YUSD još narasti ove godine?
YUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:53:20 (UTC+8)

Aegis YUSD (YUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.