Aegis YUSD (YUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najniža cijena $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Najviša cijena ikada $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Najniža cijena $ 0.960034$ 0.960034 $ 0.960034 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.02% Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

Aegis YUSD (YUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, YUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YUSD je $ 1.009, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.960034.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aegis YUSD (YUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 30.08M$ 30.08M $ 30.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.08M$ 30.08M $ 30.08M Količina u optjecaju 30.07M 30.07M 30.07M Ukupna količina 30,070,408.23325171 30,070,408.23325171 30,070,408.23325171

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aegis YUSD je $ 30.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YUSD je 30.07M, s ukupnom količinom od 30070408.23325171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.08M.