Aegis (AGS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00182191 24-satna najviša cijena $ 0.00195464 Najviša cijena ikada $ 1.48 Najniža cijena $ 0.00029967 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) -4.62% Promjena cijene (7D) -13.39%

Aegis (AGS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00184307. Tijekom protekla 24 sata, AGStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00182191 i najviše cijene $ 0.00195464, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGS je $ 1.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00029967.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGS se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -4.62% u posljednjih 24 sata i -13.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aegis (AGS)

Tržišna kapitalizacija $ 7.67K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.29K Količina u optjecaju 4.16M Ukupna količina 30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aegis je $ 7.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGS je 4.16M, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.29K.