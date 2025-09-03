Više o AGS

AGS Informacije o cijeni

AGS Službena web stranica

AGS Tokenomija

AGS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Aegis Logotip

Aegis Cijena (AGS)

Neuvršten

1 AGS u USD cijena uživo:

$0.00195147
$0.00195147$0.00195147
+0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Aegis (AGS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:26:27 (UTC+8)

Aegis (AGS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00182191
$ 0.00182191$ 0.00182191
24-satna najniža cijena
$ 0.00195464
$ 0.00195464$ 0.00195464
24-satna najviša cijena

$ 0.00182191
$ 0.00182191$ 0.00182191

$ 0.00195464
$ 0.00195464$ 0.00195464

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 0.00029967
$ 0.00029967$ 0.00029967

-0.54%

-4.62%

-13.39%

-13.39%

Aegis (AGS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00184307. Tijekom protekla 24 sata, AGStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00182191 i najviše cijene $ 0.00195464, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGS je $ 1.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00029967.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGS se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -4.62% u posljednjih 24 sata i -13.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aegis (AGS)

$ 7.67K
$ 7.67K$ 7.67K

--
----

$ 55.29K
$ 55.29K$ 55.29K

4.16M
4.16M 4.16M

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aegis je $ 7.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGS je 4.16M, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.29K.

Aegis (AGS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Aegis u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Aegis u USD iznosila je $ +0.0005950635.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Aegis u USD iznosila je $ +0.0005766929.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Aegis u USD iznosila je $ +0.0008940355016316503.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.62%
30 dana$ +0.0005950635+32.29%
60 dana$ +0.0005766929+31.29%
90 dana$ +0.0008940355016316503+94.20%

Što je Aegis (AGS)

Aegis is a scalable DeFi platform that solves this problem by giving users access to lending and unsecured borrowing services, based on their credit scores. An "Aegis Score" is then assigned to the individual users, which allows users to unlock corresponding capital loans in the crypto ecosystem. Aegis therefore plays the critical role of a capital bridge that gives users the ability to leverage and move liquidity seamlessly between fiat and crypto ecosystems.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Aegis (AGS)

Službena web-stranica

Aegis Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aegis (AGS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aegis (AGS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aegis.

Provjerite Aegis predviđanje cijene sada!

AGS u lokalnim valutama

Aegis (AGS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aegis (AGS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aegis (AGS)

Koliko Aegis (AGS) vrijedi danas?
Cijena AGS uživo u USD je 0.00184307 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGS u USD?
Trenutačna cijena AGS u USD je $ 0.00184307. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aegis?
Tržišna kapitalizacija za AGS je $ 7.67K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGS?
Količina u optjecaju za AGS je 4.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGS?
AGS je postigao ATH cijenu od 1.48 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGS?
AGS je vidio ATL cijenu od 0.00029967 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGS?
24-satni obujam trgovanja za AGS je -- USD.
Hoće li AGS još narasti ove godine?
AGS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:26:27 (UTC+8)

Aegis (AGS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.